Meteo: in Alto Adige protezione civile in preallarme

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - A causa dei blackout e delle slavine di oggi in Alto Adige, la Protezione civile ha deciso di di elevare il livello di attenzione provinciale meteo da alfa al preallarme (bravo) sino a lunedì 7 dicembre.

"Il pericolo di valanghe rimane elevato al livello 4 su di una scala di 5", rileva Lukas Rastner dell'Ufficio di meteorologia e prevenzione valanghe. Si sono verificate valanghe, ad esempio, in val d'Ultimo, val Passiria e val Fiscalina. A causa delle precipitazioni nevose è prevedibile un ulteriore peggioramento della situazione. Potrebbero verificarsi slavine, cadute di alberi, frane e smottamenti, esondazioni circoscritte, interruzioni di corrente, delle comunicazioni e del traffico.

Attualmente si riscontrano varie situazioni problematiche in merito all'approvvigionamento elettrico in val d'Ultimo ed in val Sarentino, ad Appiano, Maranza, Selva dei Molini, Lappago e Sesto. (ANSA).