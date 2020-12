Forti piogge e nevicate in regione, problemi su strade

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Problemi alla viabilità in Trentino Alto Adige a causa delle intense piogge e delle forti nevicate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade da alberi caduti. Sconsigliati gli spostamenti.

Lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, c'è una coda di mezzi pesanti. Sempre in Alto Adige sono chiusi per motivi di sicurezza i passi Passo Palade, Giovo, Pennes, Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola e Falzarego. La linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e Lienz (Austria) è interrotta fino a lunedì 7 compreso per motivi di sicurezza. È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus. In Trentino è in vigore l'allerta di livello arancione.

A causa delle intense nevicate, alcune centinaia di utenze sono prive di corrente in val d’Ultimo, in val Sarentino e nei comuni di Castelrotto, Appiano e Sesto. Lo rende noto la Provincia.

Sul fronte viabilità, i maggiori problemi si registrano nei pressi del passo del passo delle Palade, in val d’Ultimo ed in val Passiria per alberi caduti sulle strade, frane e slavine locali. La val Martello attualmente non è raggiungibile ed inoltre la strada della val Senales è chiusa a partire da Madonna di Senales. Interrotti i collegamenti ferroviari nell’alta val Pusteria.