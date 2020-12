Covid: in Trentino altri 9 decessi e 226 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - Oggi si registrano in Trentino altri 9 decessi per coronavirus. A fronte di oltre 5.000 tamponi, sono stati identificati 226 nuovi casi positivi ai quali si affiancano 223 casi intercettati dai test rapidi antigenici.

L'età media dei deceduti è di 84 anni. Sul versante ospedaliero, la giornata di ieri si è chiusa con un numero di dimissioni superiore ai nuovi ricoveri: 31 contro 28. La situazione attuale vede pertanto la presenza di 452 pazienti Covid, di cui 48 in rianimazione (uno in più rispetto a ieri).

Sul fronte scolastico, si registrano altri 26 ragazzi positivi (ieri le classi in quarantena erano scese a 63).

I dati sono stati resi noti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. (ANSA).