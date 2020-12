Covid: in Alto Adige 3 decessi e 266 nuovi contagi

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Tre morti in Alto Adige nelle ultime 24 ore per coronavirus (il numero totale dei decessi raggiunge quota 572). Esaminati 2.064 tamponi che hanno rilevato 266 nuovi contagi.

Attualmente sono 259 i positivi ricoverati in ospedale, altri 31 sono in terapia intensiva. Finora sono stati esaminati 321.387 tamponi relativi a 151.590 persone.

I dati sono stati resi noti dall'Azienda sanitaria altoatesina. (ANSA).