Vigili del fuoco, 3.300 interventi nel 2020 a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 04 DIC - In occasione della festa di santa Barbara il corpo permanente dei vigili del fuoco pubblica il tradizionale bilancio di fine anno. La pandemia non ha comunque inciso sul numero di interventi svolti, che con 3.309 interventi è rimasto pressoché costante rispetto all'anno passato.

La media si attesta di conseguenza su 9,06 interventi/giorno. Anche quest'anno si conferma la tendenza che vede l'attività interventistica sempre più rivolta agli interventi di soccorso tecnico e solamente nel 15% dei casi rivolta al contrasto degli incendi (compresi gli allarmi di rilevatori di fumo e falsi alarmi).

Il campo di attività dei vigili del fuoco si sta sempre più spostando verso gli interventi tecnici, come ad es. incidenti sul lavoro, interventi di gru e carro attrezzi, allagamenti, interventi per maltempo, interventi dovuti a calamità naturali, interventi per soccorso in acqua e piccoli interventi tecnici.

