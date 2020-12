Trentino, allerta meteo arancione fino a lunedì 7

(ANSA) - TRENTO, 04 DIC - Intense precipitazioni, come annunciato da Meteotrentino, sono in corso su tutto il territorio provinciale. In conseguenza di tale situazione e delle previsioni meteo per le prossime ore, la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta moderata (arancione) in vigore su tutto il territorio provinciale dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 12 di lunedì 7 dicembre.

Si ritengono possibili criticità dovute principalmente ad accumuli importanti di neve sul terreno e sui tetti con possibilità di aumento del carico anche a seguito di successive piogge, caduta di rami ed alberi; aumento del pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade poste a quote medio-alte; erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; forti raffiche di vento. Queste criticità possono causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Entro le ore 12 di domani, tutte le piste ciclabili o i percorsi pedonali, attigue o interessanti i corsi d'acqua dovranno essere chiuse al traffico. (ANSA).