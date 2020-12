Covid: in Trentino altri 6 decessi

(ANSA) - TRENTO, 04 DIC - In Trentino nelle ultime 24 ore si registrano altri 6 decessi per coronavirus, 3 in ospedale e 3 in Rsa. I nuovi positivi accertati con tampone molecolare sono 255, quelli antigenici 257. I tamponi eseguiti sono stati 3.705. In leggero aumento i pazienti ricoverati che passano a 462, di cui 47 (+2) in terapia intensiva.

I dati sono stati comunicati dall'assessora Stefania Segnana in un'informativa al Consiglio provinciale. (ANSA).