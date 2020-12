Covid: bar a Bolzano riaprono sotto il nevischio

(ANSA) - BOLZANO, 04 DIC - "A novembre, quando eravamo chiusi, splendeva il sole e non si vedeva una nuvola, oggi che siamo nuovamente aperti e arrivata la neve a Bolzano. Che sia di buon auspicio". Commenta così Claudio Marchesini, titolare del bar Domino, nella centralissima piazza Walther, la fine 'bagnata' del lockdown per gli esercizi pubblici.

Da oggi bar e ristoranti possono lavorare dalle 5 alle 18, niente aperitivo perciò. "E' importante che i clienti possono sedersi 5 minuti al bar e fare una breve pausa di lavoro", afferma Marchesini. Sarà per il nevischio, sarà per l'assenza del mercatino di Natale: nel primo venerdì con negozi e bar aperti in centro storico a Bolzano non c'è traccia delle folle pre-natalizie. (ANSA).