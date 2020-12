Covid: ancora 16 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Ancora 16 decessi Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.719 tamponi pcr e registrati 374 nuovi casi positivi, mentre sono 86 i nuovi casi tramite test antigenici.

Torna a salire il numero dei ricoveri 280 (ieri 273) persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 (143) nelle cliniche private e altre 35 (33) in terapia intensiva. Sostanzialmente stabile il numero delle persone in quarantena (7.467). (ANSA).