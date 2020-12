Austria: proseguono ricerche altoatesino scomparso in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - A Wattens in Tirolo proseguono le ricerche di un giovane altoatesino, scomparso lo scorso 14 novembre, dopo essere uscito di notte dall'appartamento di un amico. Le autorità austriache indagano a 360 gradi, non escludendo nessuna ipotesi. Nei giorni scorsi è stato addirittura svuotato il bacino di raccolta di un depuratore, però senza esito.

Secondo il quotidiano Tiroler Tageszeitung, il 25enne avrebbe lasciato l'abitazione in stato alterato, dopo un litigio con la fidanzata. Come la madre del scomparso ha raccontato al giornale, è sceso in strada indossando solo una scarpa e lasciando nell'appartamento il telefonino e il portafoglio. La stessa notte la fidanzata ha iniziato a cercarlo, per poi avvisare la polizia della scomparsa. (ANSA).