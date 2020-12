Uni Trento, 64 docenti al top mondiale per pubblicazioni

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Sono 64 i docenti dell'Università di Trento che per le loro pubblicazioni si collocano nel 2% degli studiosi e delle studiose più autorevoli nella comunità scientifica internazionale. Dalle neuroscienze alla sociologia, dalla fisica alla matematica e all'ingegneria. Lo rivela la banca dati "World Ranking of Scientist", creata dalla Stanford University. Ci sono poi Francesca Demichelis e Nicola Segata, che si confermano nell'uno per cento di "Highly Cited Researchers", identificato dalla classifica del Web of Science Group.

Trento è quindi la seconda università Italiana dopo Padova nel rapporto tra docenti totali e autorevoli. L'analisi bibliometrica basata su dati Scopus, piattaforma di riferimento per le pubblicazioni scientifiche, è stata condotta da John P.

A. Ioannidis della Stanford University con Kevin W. Boyack e Jeroen Baas, è uscita nei giorni scorsi sulla rivista Plos Biology. (ANSA).