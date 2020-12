Sci: cdm; Shiffrin diserta anche i SuperG di St. Moritz

(ANSA) - ST. MORITZ, 02 DIC - La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin diserterà anche i due superG di cdm in programma sabato e domenica a St. Moritz, le prime due gare veloci della stagione. Continuano così le assenze dell'America dalle competizioni. Dopo aver mancato l'esordio nel gigante di ottobre a Soelden, l'americana aveva gareggiato nei due slalom di Levi - primo impegno dopo 300 giorni di assenza per la morte del padre - per poi non partecipare anche al parallelo di Lech.

Shiffrin ha detto di voler continuare ad allenarsi soprattutto nelle discipline tecniche e di tornare in gara a Coirchevel il 12 e 13 dicembre con due giganti in programma. Le sue ripetute assenze stanno comunque favorendo le sue rivali per la conquista della coppa del mondo, a partire dalla slovacca Petra Vhlova ma senza dimenticare Federica Brignone, titolare in carica. Inoltre queste assenze alimentano sospetti e preoccupazioni sulle reali condizioni della campionessa dopo l'improvvisa morte del padre Jeff, caduto dal tetto di casa, al quale Mikaela era legatissima. (ANSA).