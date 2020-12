Incendi: ancora un fienile in fiamme in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, DEC 1 - Continua la serie di roghi in val Venosta. La scorsa notte un incendio ha distrutto un fienile a Resia. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco di tutto il circondario che hanno domato le fiamme, risparmiando così la vicina abitazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il bestiame è stato tratto in sicurezza. (ANSA).