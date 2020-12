Covid: quattro decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, DEC 1 - Altre quattro persone sono morte in Alto Adige a causa dell'infezione da coronavirus. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 535.

Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale, mentre si registrano ancora 94 nuovi casi positivi, sulla base di 1.185 tamponi, 253 dei quali nuovi test. A questi si aggiungono 189 positivi individuati sulla base di 2.243 test antigenici eseguiti ieri.

Il numero totale delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora di 23.871.

Ancora in lieve calo i ricoveri: 34 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva, 271 nei normali reparti ospedalieri e 143 nelle strutture private convenzionate. Altri 87 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.973, mentre i guariti sono 12.038 (114 in più rispetto ad ieri) ai quali si aggiungono 1.354 persone (5 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. (ANSA).