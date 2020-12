Covid: 8 decessi e 156 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Sono i 8 decessi e 156 i nuovi positivi su 2.026 tamponi molecolari effettuati in Trentino.

Sono 25 i nuovi ricoveri negli ospedali. "Una conferma del trend in calo, un dato che sul tema delle ospedalizzazioni importante", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in videoconferenza. Sono 44, numero stabile, i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 29 le persone dimesse e 146 quelle guarite. (ANSA).