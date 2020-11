Covid: in Trentino 13 decessi e 176 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Ancora alto il numero di decessi per coronavirus in Trentino: nelle ultime 24 ore sono stati 13. I nuovi casi positivi sono 176 rilevati con tampone molecolare.

Lo comunica la Provincia precisando che i pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali sono 459, 44 dei quali in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 1.989 persone. Gli attualmente positivi sono 2.448.

I tamponi molecolari nelle ultime 24 ore sono stati 740, ha precisato l'assessore Stefania Segnana. Delle 13 persone decedute, 7 erano ricoverati in ospedale e 6 erano ospiti di Rsa. I nuovi ricoveri sono 32, 15 le dimissioni.