Covid: 19 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Sono 19 i decessi covid in Trentino Alto Adige (12 in Trentino e 7 in Alto Adige). I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 3.482 tamponi e registrati 437 nuovi casi positivi. 273 persone con Covid-19 sono ricoverate, altre 36 in terapia intensiva.

In Trentino i nuovi casi positivi sono 265, circa due terzi dei quali (188) identificati da attività di contact tracing o screening: tra di loro ci sono 148 asintomatici seguiti a domicilio, come pure 67 pauci sintomatici, 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 64 ultra settantenni. (ANSA).