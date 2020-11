Coronavirus: 12 decessi e 265 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Sono 12 i decessi riportati oggi dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, 3 dei quali avvenuti in Rsa. Si tratta di 5 uomini e 7 donne, l'età media è di 85 anni. I nuovi casi positivi sono 265, circa due terzi dei quali (188) identificati da attività di contact tracing o screening: tra di loro ci sono 148 asintomatici seguiti a domicilio, come pure 67 pauci sintomatici, 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 64 ultra settantenni. Sono invece 34 contagi sono legati all'ambito Rsa mentre un numero analogo (33) è riferito a ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 96).

Sul fronte ospedaliero, con 23 nuovi ricoveri e 15 dimissioni, il dato complessivo dei pazienti covid è pari a 448, di cui 44 in rianimazione (2 in più rispetto a ieri). Aumentano di 66 unità i guariti che, dall'inizio dell'emergenza, sono diventati 12.499.

Molto alto anche oggi il numero riferito ai tamponi: ieri nel sono stati analizzati 3.695. (ANSA).