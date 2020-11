Biathlon: cdm; Wierer 22/a a Kontiolahti, sfuma doppietta

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sfuma la doppietta per Dorothea Wierer in apertura della coppa del mondo di biathlon. Dopo il successo di ieri nell'opening di 15 km a Kontiolahti (Finlandia), oggi l'azzurra detentrice del trofeo (che ha conquistato negli ultimi due anni) ha chiuso al 22/o posto la prova sprint.

A vincere è stata la svedese Hanna Oeberg davanti alle norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Karoline Offigstad Knotten.

Wierer ha commesso un errore nella prima serie, concludendo così al ventiduesimo posto, mentre Lisa Vittozzi ha ritrovato precisione al poligono, realizzando uno 0 che le dà fiducia in vista dei prossimi appuntamenti e qualche punto con il venticinquesimo posto. Fuori dalla zona punti le altre tre azzurre: Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Irene Lardschneider. La classifica generale vede Oeberg in testa con 96 punti davanti a Skottheim con 91 e Wierer con 79. (ANSA).