Operaio muore travolto da un tronco in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - La vittima dell'incidente sul lavoro che si è verificato verso le 9.40 a Manteva, nel comune di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, è un operaio bosniaco classe 1969. L'uomo è stato travolto da un pezzo di tronco d'albero che si è improvvisamente spezzato in due mentre era impegnato nel taglio della legna. L'uomo, che lavorava per conto di una ditta austriaca, è morto sul colpo. Sul posto il Soccorso alpino, i carabinieri ed i vigili del fuoco volontari, oltre che l'elicottero Pelikan 3. (ANSA).