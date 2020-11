Sci: parallelo Lech, austriaca Mair positiva covid

(ANSA) - LECH, 26 NOV - La giovane slalomista austriaca Chiara Mair e' stata trovata positiva al Covid 19 e oggi non parteciperà al parallelo gigante di Lech.

Assente dalla competizione anche l'americana Mikaela Shiffrin che, come già aveva lasciato intendere la scorsa settimana a Levi, ha preferito nuovi allenamenti.

Le ultime gare di cdm a Lech furono due slalom uomini in due giorni nel dicembre 1994: li vinse entrambi l'azzurro Alberto Tomba. Uno di questi in maniera clamorosa visto che dopo un errore si era quasi fermato ma ripartì realizzando egualmente il miglior tempo . (ANSA).