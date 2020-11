Dl ristoro: in Trentino erogati 28 milioni

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Ammonta a 28,03 milioni di euro il totale dei contributi a fondo perduto dei due decreti Ristoro erogati in Trentino direttamente in via automatica dall'Agenzia delle entrate a chi ha ricevuto in precedenza il contributo a fondo perduto con il decreto Rilancio (in tutto 87,88 milioni).

In particolare con il decreto 'Ristoro 1' sono stati erogati 26,93 milioni a 5.348 aventi diritto, con il 'Ristoro 2' 1,10 milioni a 457 aventi diritto. Lo comunica l'Agenzia delle entrate di Trento. (ANSA).