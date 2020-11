Covid: in Trentino 9 morti e 297 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Ancora 9 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino. L'età media dei nuovi deceduti è di 84 anni. I nuovi positivi sono 297, in aumento rispetto a ieri, su 4.323 tamponi molecolari analizzati. Fra i positivi 34 fra operatori e ospiti di Rsa. Gli attualmente positivi sono 2.461 (-104); 1.591 quelli a domicilio.

Ieri i nuovi ingressi in ospedale sono stati 39; le dimissioni 33. I pazienti ricoverati pertanto sono al momento 460: di questi, 43 hanno bisogno delle terapie intensive.

La cifra relativa ai guariti oggi è di 392 persone che portano il totale a 11.768.

Sono cresciuti i casi rilevati fra ragazzi in età scolare: il rapporto dell'Azienda sanitaria provinciale ne indica 40 e le prossime ore diranno se gli approfondimenti sui singoli episodi consiglieranno di mettere in quarantena le rispettive classi (ieri erano 77). (ANSA).