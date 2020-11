Violenza donne: 126 casi di maltrattamenti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la Questura di Bolzano pubblica gli ultimi dati che riguardano le donne come vittime di reati. Nei primi nove mesi del 2020 uno dei due omicidi commessi è avvenuto in ambito familiare e ha visto una donna come vittima.

Il numero dei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi è sostanzialmente invariato. Tra gennaio e settembre 2019 furono 128 e nello stesso periodo di quest'anno 126. I casi di violenza sessuale sono invece calati da 37 a 23 e quelli di atti persecutori da 86 a 23. (ANSA).