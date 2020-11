Cinema: Lago di Resia in gara per location europea 2020

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Il Lago di Resia, vicino a Curon Venosta, in Alto Adige, è l'unica location italiana tra le cinque finaliste dell'Eufcn Location Award, il premio, promosso dall'European Film Commissions Network in collaborazione con Cineuropa che premia ogni anno la migliore "location cinematografica europea".

Fotografato milioni di volte da turisti e curiosi e, negli ultimi anni, sfruttato anche in alcuni film e serie tv, il luogo conserva intatto il suo fascino con il campanile romanico della chiesa di Santa Cristina che emerge dalle acque. È quel che resta ancora visibile del paese di Curon, in Alta Val Venosta, a pochi chilometri dal confine con l'Austria, completamente sommerso negli Anni Cinquanta del secolo scorso, quando tre laghi naturali vennero uniti grazie ad una diga artificiale per creare un serbatoio per la produzione di energia idroelettrica.

Gli abitanti del paese persero le loro case e dovettero ricostruire un nuovo villaggio sulle sponde del lago.

Se Georg Lembergh e Hansjörg Stecher, rispettivamente regista e sceneggiatore, nel documentario "Das versunkene Dorf" (Il paese sommerso) volevano raccontare la storia vera di quei luoghi, gli autori della serie Netflix "Curon", prodotta da Indiana Production, sono rimasti affascinati proprio dall'atmosfera surreale che si respira lassù e di storie ne hanno create di nuove, partendo però dall'antica leggenda popolare secondo la quale, in certe notti, dal campanile si sentono ancora i rintocchi. Niente di strano, se non fosse per il fatto che le campane vennero rimosse dalla torre nel 1950. E la regista Nancy Camaldo nel suo lungometraggio ancora inedito, "Turn of the Tide", sfrutta questa location come sfondo per raccontare la quotidianità di una dei tre giovani protagonisti, intenta ad occuparsi del maso dei genitori scomparsi. Tutti e tre i progetti sono stati sostenuti dalla Film Fund & Commission dell'Alto Adige.

C'è tempo fino al 12 gennaio 2021 per votare online. Chi esprimerà la propria preferenza verrà sorteggiato per vincere un soggiorno presso la location vincitrice del titolo.