Covid: in Trentino 14 morti e 143 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Oggi in Trentino si segnalano 14 decessi per coronavirus e 143 nuovi positivi su 2.235 tamponi analizzati. I nuovi ricoveri sono 38 a fronte di 27 dimissioni.

Il totale dei pazienti ricoverati è 478, di cui 42 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

Delle persone decedute 9 erano erano ricoverati in ospedale, 4 in Rsa.

"La situazione circa i decessi è oggettivamente grave", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha però parlato di stabilizzazione del numero dei contagi. A proposito della stagione turistica invernale, Fugatti ha detto che "se questa stabilizzazione fosse una situazione in continuità si potrebbe pensare all'apertura degli impianti, ma se la situazione sanitaria non migliorerà saremo i primi a dire di no". "Se l'Europa ci darà che non dovremo essere aperti, qualcuno dovrà garantire i ristori", ha poi detto Fugatti ricordando la presa di posizione dell'Austria contraria alle chiusure degli impianti. (ANSA).