Droga: durante coprifuoco in auto con cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno effettuato un arresto e due denunce per detenzione di droga.

Una pattuglia, durante un servizio notturno, ha notato un auto in via Zuegg di Merano. A bordo c'erano tre persone, apparentemente, per età e anagrafica, prive di qualsiasi legame familiare o anche lavorativo. Uno di loro aveva in tasca un coltello a serramanico e una dose di cocaina di circa due grammi e mezzo. Stesso quantitativo di droga è stato trovato addosso a un diciottenne sempre di Merano.

Così la perquisizione è stata estesa ai tre domicili. Mentre a casa dei due non è stato trovato nulla, a casa del terzo, un 36enne di Marlengo, i carabinieri hanno trovato 2.300 euro, un bilancino elettronico, sessanta grammi di cocaina, 230 circa di marijuana, 690 circa di hashish. In totale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro quasi un chilogrammo di droga. Mentre i primi due sono stati denunciati a piede libero, il terzo, il 36enne, è stato arrestato. (ANSA).