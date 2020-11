Artigiano in fiera,su piattaforma online 30 aziende trentine

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Sono circa trenta le aziende trentine che hanno deciso di partecipare alla edizione 2020 di Artigiano in fiera, che quest'anno causa Covid sarà non nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, ma 'live', ovvero una piattaforma online.

""È stato un passaggio immediato - ha spiegato Maurizio Rossini, Amministratore Unico di Trentino Marketing, - quello di partecipare come istituzioni a questa innovativa proposta cogliendone da subito le grandi potenzialità, sia per valorizzare il nostro territorio in questo difficile momento, sia per fornire alle nostre aziende delle nuove modalità di promozione e visibilità. Rispetto alla fiera tradizionale, quest'anno sarebbero stati 25 anni di partecipazione continua del Trentino all'evento, la versione Live permetterà, infatti, anche alle nostre aziende di restare in contatto con il pubblico affezionato e fidelizzato che, anno dopo anno torna nel nostro padiglione per ritrovare il produttore di fiducia o, anche, per scoprirne di nuovi".

""La piattaforma è nata insieme alla decisione di confermare l'edizione 2020 di Artigiano in Fiera, qualora ci fossero state le condizioni per realizzarla - ha spiegato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Insieme all'evento fisico, infatti, avremmo comunque realizzato questo strumento digitale in affiancamento alle tradizionali azioni di marketing consentite dall'evento fisico. Impossibilitati a realizzare la fiera, Artigiano in Fiera Live è così diventata un'opportunità reale per mantenere attivo il contatto tra gli artigiani e i nostri visitatori. E vivrà in futuro, anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica".

Alla piattaforma che aprirà il 28 novembre le aziende hanno aderito grazie a Trentino Sviluppo, Trentino Marketing ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento con la collaborazione della Associazione Artigiani del Trentino. (ANSA).