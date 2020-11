Covid: oltre 130.000 persone testate, 1,3% i positivi

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - Fino alle ore 10 di questa mattina hanno partecipato alla campagna di screening Test rapidi in Alto Adige 137.171 persone, il che corrisponde al 39,19 per cento delle circa 350.000 persone previste per lo screening in Alto Adige e al 24,8% delle persone residenti in Provincia di Bolzano. Finora, un totale di 1.744 persone è risultato positivo. Ciò corrisponde all'1,3% delle persone sottoposte al test.

L'Azienda sanitaria informa che il risultato del test rapido sarà comunicato solo via e-mail con un codice di accesso inviato tramite SMS. Le cittadine e i cittadini, dunque, sono pregati di comunicare, al momento di effettuare il test, sia il numero di telefono cellulare che un indirizzo e-mail al quale fare riferimento. I dati attuali dello screening Test rapidi in Alto Adige sono pubblicati sul portale coronatest.sabes.it. I dati vengono aggiornati più volte al giorno a intervalli regolari.

L'azienda sanitaria precisa che nel comprensorio sanitario di Bolzano sono state testate 56.122 persone, di cui 623 sono risultate positive il che corrisponde a 1,1%. Nel comprensorio sanitario di Bressanone sono 21.975 i testati, di cui 290 positivi (1,3%), a Brunico 24.225 testati, di cui 304 positivi (1,3%) a Merano 34.849 testati, di cui 527 positivi (1,5%).

