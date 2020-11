Covid: altri 16 decessi e 548 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.910 tamponi e registrato 548 nuovi casi positivi, 16 i decessi. Sono 311 le persone ricoverate negli ospedali altoatesini, altri 139 pazienti si trovano nelle cliniche private, mentre 39 sono i pazienti Covid-19 in terapia intensiva. Altre 112 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Con i 16 nuovi decessi il numero dei decessi complessivi dall'inizio della pandemia sale a 462.

Attualmente le persone in isolamento domiciliare sono 10.504, delle quali 9 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite in totale sono 9.751. (ANSA).