Sci: Fiemme-Obereggen, pronti i cannoni sparaneve

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Appena le temperature scenderanno sotto lo zero, la rete di innevamento programmato del comprensorio Fiemme-Obereggen entrerà in azione. A breve anche l'apertura degli uffici skipass, prevista per il 5 dicembre.

"Quando arriverà il via libera del governo, tutto sarà pronto per iniziare a sciare", fanno sapere dal comprensorio. Sono state già messe a punto, inoltre, una serie di misure anti-Covid19. Fra queste, un sistema di gestione delle code e il monitoraggio del numero di sciatori presenti agli impianti. Il pacchetto di misure comprende il potenziamento degli acquisti online e la possibilità di ritiro degli skipass al di fuori degli uffici nei 6 nuovi "ticket box" del Fiemme Obereggen, evitando code e assembramenti alla cassa, o direttamente in albergo. Prevista inoltre la "skiers map", che darà la possibilità all'utente di visualizzare la frequenza di sciatori agli impianti di risalita. In questo modo lo sciatore potrà scegliere il momento meno affollato per accedere agli impianti di risalita. (ANSA).