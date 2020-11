Covid: già 83.000 a test di massa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Dalle ore 8 alle 16, complessivamente 82.970 altoatesini hanno già partecipato allo screening di massa, in programma fino a domenica in Alto Adige.

1.256 persone, che si sono sottoposte al test con il tampone rapido, sono risultate positive. Per loro scattano 10 giorni di quarantena. 11.000 operatori (medici, personale sanitario, farmacisti...) sono impegnati. I dati sono stati forniti dall'assessore alla sanità Thomas Widmann, che ha evidenziato "qualche problema di partenze e ritardi nella comunicazione dell'esito". (ANSA).