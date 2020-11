'Hidden Trento', alla scoperta della città nascosta

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Una passeggiata nella Trento di 500 anni fa in compagnia di una guida del passato che permette di scoprire i luoghi meno noti e di grande interesse storico della città. E' l'esperienza resa possibile dalla app "Hidden Trento", messa a punto nell'ambito del progetto europeo di ricerca Pure (PUblic REnaissance) a cui partecipa l'Istituto storico italo germanico della Fondazione Bruno Kessler.

Disponibile in italiano, inglese e tedesco, l'app può essere scaricata gratuitamente e utilizzata sia camminando realmente per le vie della città sia per vivere da casa un tour virtuale.

I percorsi si svolgono con l'aiuto di una mappa satellitare attuale che si alterna ad una mappa del 1562-1563, coredata dalle storie, create da storici professionisti, che forniscono contenuti extra per ogni punto del percorso.

Parallelamente a "Hidden Trento", nell'ambito del progetto Pure sono state sviluppate anche le app per le città europee di Valencia, Amburgo, Exeter e Deventer. Le app sono supportate e affiancate dal portale www.hiddencities.eu in cui è possibile approfondire i contenuti e ampliare il tour virtuale con informazioni su documenti, libri e opere d'arte. (ANSA).