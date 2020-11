Covid: Provincia Bolzano comunicherà affluenza test di massa

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Da domani sino a domenica 22 novembre, dalle ore 8 alle ore 18, tutte le altoatesine e tutti gli altoatesini saranno chiamati a partecipare al progetto di screening diffuso Test rapidi in Alto Adige. Saranno 350.000 i test antigenici a disposizione nelle 646 linee di test suddivise tra le 184 postazioni presenti su tutto il territorio provinciale. I dati sulla partecipazione della popolazione e sull'esito dei test saranno infatti aggiornati per tre volte nell'arco della giornata: alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 20.

Nel cortile interno di Palazzo Widmann, inoltre, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza, sarà allestito un Mediacenter dove ogni giorno, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, vi sarà un punto stampa con la possibilità di effettuare delle interviste. Ogni giorno, inoltre, da venerdì 20 novembre a lunedì 23 novembre, verrà fatto il punto quotidiano della situazione in una conferenza stampa in diretta streaming. (ANSA).