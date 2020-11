Covid: come funziona lo screening di massa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - In Alto Adige lo screening di massa si svolgerà da venerdì a domenica, dalle 8.00 alle 18.00.

E' aperto a tutti i cittadini di età superiore ai 5 anni. E' aperto anche alle persone presenti sul territorio comunale o provinciale per motivi di lavoro o studio anche se non residenti. Sul territorio comunale di Bolzano sono state individuate 22 strutture in cui saranno effettuati i test.

Lo screening consiste in un test rapido gratuito dell'antigene. Si tratta in sostanza di un tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del virus e di fornire un risultato entro 15-30 minuti. Si tratta di un test sicuro e indolore. I test saranno effettuati da personale sanitario.

I cittadini di Bolzano sono invitati a presentarsi nella struttura di riferimento in base alla propria residenza o domicilio nelle fasce orarie indicate portando con sé un documento d'identità, la tessera sanitaria, il modulo debitamente compilato con i propri dati anagrafici per il test antigienico e l'informativa sulla privacy. Modulo e informativa sulla privacy sono scaricabili dal sito Internet del Comune e vanno stampati singolarmente. Così facendo si risparmierà tempo nell'effettuazione del test. In ogni caso il modulo potrà essere compilato anche sul posto. E' importante venga rispettata il più possibile la suddivisione per fasce orarie per contribuire ad una omogenea affluenza al test.

Il risultato del tampone (positivo o negativo) sarà comunicato via mail entro un'ora circa dall'effettuazione del test. Il file Pdf contenente l'esito sarà scaricabile tramite un codice che sarà inviato via sms. Chi non dispone di mail o telefono potrà fare riferimento ad un proprio familiare o parente o al proprio medico di base. E' necessario fornire preventivamente un indirizzo mail ed un numero telefonico al momento della compilazione del modulo per il test. In caso di esito positivo del tampone è previsto un periodo di isolamento di 10 giorni. Se non si avranno sintomi, sarà possibile terminare l'isolamento dopo 10 giorni senza ulteriori test.

Fino a martedì 24 novembre si possono effettuare i test anche nelle farmacie autorizzate e presso il proprio medico di base. (ANSA).