Covid: 2% altoatesini in quarantena, +13 morti

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 13 decessi. Dei 3.041 tamponi analizzati sono risultati 696 nuovi casi di positività. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 335 pazienti covid, nelle cliniche private 134 e in terapia intensiva 39. Per la prima volta è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. Attualmente 10.570 altoatesini sono in quarantena, ovvero il 2% della popolazione. (ANSA).