Da Fondazione Caritro 740.000 euro per ricerca in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - La fondazione Valorizzazione della ricerca trentina (Vrt), ente strumentale della Fondazione Caritro di Trento e Rovereto, ha stanziato nel 2020 739.500 euro per sostenere progetti di ricerca indirizzati a favorire il rilancio dell'economia del Trentino. I progetti supportati, a quanto riferito dal presidente Stefano Milani in conferenza stampa, sono stati 18. Tra i beneficiari vi sono otto progetti del Centro di biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio), due del Dipartimento di ingegneria nell'Università di Trento, quattro della Fondazione Bruno Kessler, uno della Fondazione Edmund Mach e tre di società private.

"Quest'anno abbiamo sostenuto soprattutto progetti che favorissero una maggiore conoscenza della pandemia e iniziative di contrasto e sostegno alla popolazione", ha detto Milani.

I progetti sostenuti riguardavano lo studio epidemiologico del Covid-19, il sequenziamento del genoma del virus Sars-Cov-2, la diagnostica avanzata e la sperimentazione di farmaci antivirali. Sono stati supportati anche iniziative per lo studio di terapie per malattie rare e tumorali, telemedicina e la formazione a distanza. Vrt pubblicherà il prossimo 18 novembre altro due bandi, del valore complessivo i 160.000 euro, per l'accelerazione sul mercato. (ANSA).