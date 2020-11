Covid: Widmann, test di massa per evitare lungo lockdown

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - "Lo screening di massa probabilmente è l'ultima chance per riprendere il controllo dell'andamento epidemiologico in Alto Adige, localizzare gli asintomatici e avere un quadro della reale situazione.

Altrimenti rischiamo di restare in lockdown fino a febbraio". Lo ha detto l'assessore alla sanità Thomas Widmann, presentando i test di massa in programma da venerdì a domenica in tutti i Comuni altoatesini. Il governatore Arno Kompatscher ha rinnovato il suo appello alla partecipazione. "Si tratta di un gesto di responsabilità per il nostro bene, per il bene dei nostri cari e di tutta la società", ha detto il presidente della Provincia.

Oltre 900 operatori sanitari saranno impegnati in 184 presidi con 600 postazioni per effettuare, nel giro di tre giorni, fino a 350.000 tamponi rapidi. I Comuni più grandi prevedono un sistema di prenotazione. Va presentata la carta d'identità e un documento di riconoscimento. Subito dopo il tampone il cittadino può tornare a casa. "L'intera procedura durerà tra i 2 e 3 minuti", ha spiegato il responsabile del progetto Patrick Franzoni. L'esito viene comunicato con una mail, che per motivi di privacy può essere aperta solo con un codice di sblocco. Per i positivi scatta automaticamente la quarantena di dieci giorni e la messa in malattia del lavoratore.

“I contatti stretti di un eventuale caso positivo non saranno messi in quarantena, se a loro volta hanno partecipato allo screening e sono risultati negativi”, ha chiarito Franzoni, sottolineando l’importanza dell’isolamento del positivo dai familiari. Sono invitati a sottoporsi al tamponi rapido complessivamente 350.000 altoatesini, ovvero l’intera popolazione esclusi i bimbi sotto i 5 anni e tutti coloro che vengono regolarmente testati oppure che sono appena guariti da Covid.

“In caso di un’ampia partecipazione, questa permetterà di ridurre il lockdown a poche settimane, come dimostra l’esempio della Slovacchia”, ha detto Widmann. Kompatscher ha sottolineato che “la riapertura delle scuole è una assoluta priorità. La chiusura totale dovrà durare il meno possibile. Ma una data potrà essere indicata solo con i dati alla mano dello screening di massa”.