Covid: in Trentino altri 7 morti, ricoveri in crescita

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - In Trentino oggi si registrano altri 7 decessi per coronavirus che portano il totale a 614. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 236 su 4.224 tamponi molecolari analizzati. In crescita (+59) i ricoveri che raggiungono quota 436, di cui 38 in terapia intensiva.

Dei nuovi positivi 99 sono sintomatici e 82 hanno più do 70 anni. Le classi in quarantena sono 177.

I dati sono stati resi noti in video conferenza stampa dall'assessore alla salute Stefania Segnana. (ANSA).