ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Tn-Aa 18 morti, crescono i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Oggi in Trentino Alto Adige i morti per coronavirus sono stati 18, 11 in provincia di Bolzano e 7 in provincia di Trento. Crescono i ricoveri.

In Trentino i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 236 su 4.224 tamponi molecolari analizzati. In crescita (+59) i ricoveri che raggiungono quota 436, di cui 38 in terapia intensiva. Dei nuovi positivi 99 sono sintomatici e 82 hanno più do 70 anni. Le classi in quarantena sono 177. "In Trentino la situazione si sta aggravando con la pressione che cresce sulla parte ospedaliera per quanto riguarda soprattutto i posti di ospedalizzazione. Questo è un dato reale, e noi stiamo lavorando per metterne a disposizione altri, ma va detto che questo non è facile", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha ringraziato medici e infermieri "ancora una volta in prima linea nel gestire una situazione grave". A proposito dei tamponi a tappeto che verranno effettuati in Alto Adige, Fugatti ha detto che il Trentino "guarda con interesse la sperimentazione, poi valuteremo con la nostra parte scientifica se anche il Trentino necessita di un intervento di questo tipo".

In Alto Adige sono 581 i nuovi casi positivi su 3.468 tamponi effettuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore. Sono 353 le persone sono ricoverate in ospedale, altre 39 si trovano in terapia intensiva. "Lo screening di massa probabilmente è l'ultima chance per riprendere il controllo dell'andamento epidemiologico in Alto Adige, localizzare gli asintomatici e avere un quadro della reale situazione.

Altrimenti rischiamo di restare in lockdown fino a febbraio". Lo ha detto l'assessore alla sanità Thomas Widmann, presentando i test di massa in programma da venerdì a domenica in tutti i Comuni altoatesini. Il governatore Arno Kompatscher ha rinnovato il suo appello alla partecipazione. "Si tratta di un gesto di responsabilità per il nostro bene, per il bene dei nostri cari e di tutta la società", ha detto. (ANSA).