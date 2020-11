Sci: cdm; la Fis ha confermato i paralleli di Lech

(ANSA) - LECH (AUSTRIA), 17 NOV - Dopo il controllo neve, la Fis ha confermato la disputa dei due paralleli di coppa del mondo in calendario a Lech (Austria). Si tratta del gigante parallelo donne del 26 novembre e del gigante parallelo uomini del 27. Le due gare, originariamente in programma il 13 e 14 novembre, erano state rinviate di due settimane per mancanza di neve e temperature elevate. (ANSA).