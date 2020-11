Cambio di valuta fraudolenta, Gdf sgomina banda

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - La Guardia di finanza di Trento ha scoperto una presunta truffa di cambio valuta ai danni di numerosi cittadini residenti in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia, ai quali sono state sottratte decine di migliaia di euro. Secondo le Fiamme Gialle, che hanno sequestrato 130.000 euro contraffatti, l'attività truffaldina era effettuata da una banda composta da 5 persone di due famiglie sinti radicate nel friulano, che fra l'altro percepivano il reddito di cittadinanza. Tutti sono stati denunciati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al riciclaggio.

Alla base della truffa c'era il cosiddetto 'rip-deal'', operazione di cambio fraudolenta, mediante la quale si induce qualcuno a consegnare cospicue somme di denaro, dietro la promessa di un cambio particolarmente favorevole.

Le potenziali vittime - hanno accertato i finanzieri - venivano selezionate tra coloro che pubblicavano inserzioni on-line. Il meccanismo prevedeva una prima fase di trattativa apparentemente rivolta al bene posto in vendita, per poi passare alla operazione di cambio di denaro e aggirare la normativa antiriciclaggio. In occasione del primo incontro, il truffatore si presentava vestito elegantemente e a bordo di un'auto nuova e di grossa cilindrata; dopo alcuni convenevoli il truffatore indirizzava il discorso su un'operazione di cambio o su una transazione in contanti, quindi palesava la disponibilità di banconote di grosso taglio, mostrando delle mazzette ove solo quelle esterne erano "genuine". Successivamente il malcapitato veniva invitato in un appartamento; qui il truffatore, dopo aver ricevuto il denaro pattuito, con la scusa di andare a prendere la somma oggetto della transazione, si dileguava. Il denaro così acquisito, nella maggior parte dei casi, veniva subito dopo "ripulito" presso un casinò della vicina Slovenia, o utilizzato per acquistare orologi di pregio. (ANSA).