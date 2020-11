ANSA-IL-PUNTO/COVID: 9 vittime in Alto Adige 3 in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - Il bilancio della pandemia in Alto Adige registra, nelle ultime 24 ore, ancora 9 vittime e 258 nuovi casi positivi. I decessi complessivi, incluse le case di riposo, salgono così a 414. I tamponi valutati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale sono stati 1.340, quasi 800 in meno rispetto ad ieri, dei quali 443 nuovi test. Il numero delle persone testate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 18.104. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359 (ieri erano 369) ai quali si aggiungono 123 pazienti nelle strutture private convenzionate e 95 (2 in più rispetto ad ieri in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. In terapia intensiva sono ricoverati invece 44 pazienti (uno in più). Si allarga lo screening di massa, in programma dal 20 al 22 novembre in tutti i 116 comuni dell'Alto Adige. La popolazione potrà sottoporsi al tampone rapido in uno dei presidi della protezione civile, ma anche nelle farmacie e dai medici di base, anche 72 ore prima e dopo i test a tappeto.

Sono 276 i nuovi casi positivi in Trentino, di cui 105 con più di 70 anni, su 1.624 tamponi effettuati. I ricoveri in ospedale sono 37 in più, per un totale di 388 pazienti, più altri 35 in terapia intensiva. Sono tre i decessi. Focolaio Covid a Telve, dove solo nella giornata di oggi sono risultate positive 62 persone. Il contagio si è sviluppato all'interno di un istituto religioso per anziani. Dopo i primi casi rilevati, è stata attivata un'indagine epidemiologica con tamponi a tappeto, dalla quale sono emersi numerosi positivi.

"Il dato che ci preoccupa è quello delle ospedalizzazioni.

Ci siamo organizzati ad arrivare a 600 posti più 90 per le terapie intensive, per le quali siamo a cavallo di quel 30% che è l'allerta che dà il Ministero su questi numeri. Mentre il dato delle ospedalizzazioni è più grave perché l'allerta è al 40%, la settimana scorsa eravamo al 59% e adesso siamo riusciti a creare più di 100 posti in una settimana, ma quel dato è sicuramente oltre l'allerta. Ma gli altri dati dei 21 parametri ministeriali hanno pesato di più di quello delle ospedalizzazioni", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).