Festival della famiglia online dal 30/11 al 4/12

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - Si terrà online da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre la nona edizione del Festival della famiglia, coordinato dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l'Università di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Previsti 13 workshop che analizzeranno il tema dell'edizione 2020 - "La società trasformata: verso un'economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19". il filo rosso che accomuna i workshop è "l'economia della saturazione", un concetto nuovo nato proprio a seguito della pandemia da Covid-19. Si traduce - dicono gli organizzatori - nel provare a uscire dalla pandemia attraverso un utilizzo delle risorse già esistenti sul nostro territorio per reimpiegarle nel tessuto socio-economico offrendo nuove opportunità e nuovi servizi alle famiglie, ai cittadini, alla comunità.

Tutti gli eventi potranno essere seguiti in modalità online e i dettagli saranno pubblicati sul sito www.festivaldellafamiglia.eu. (ANSA).