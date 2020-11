Covid: in Alto Adige 'take away' anche per negozi

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - In Alto Adige il take away non è consentito solo per i ristoranti, ma anche per i negozi. "A partire da oggi, è quindi possibile il ritiro ovvero la consegna davanti al negozio ai clienti che abbiano preordinato la merce", afferma soddisfatto il presidente dell'Unione Philipp Moser, che precisa che "i negozi rimangono comunque chiusi all'accesso dei clienti e che il pagamento non può avvenire al momento della consegna della merce. Si tratta però comunque di una ripresa dell'attività, per quanto limitata".

"Si tratta di piccolo passo, ma pur sempre di un primo passo, nella direzione della riapertura e della ripresa dell'attività", sottolinea Moser. Il presidente invita ora tutti i commercianti a sfruttare questa opportunità e a informare i propri clienti che la merce può essere ordinata tramite telefono, email, sms e online. L'Unione sottolinea che, attualmente, gli acquisti click&collect sono possibili solo nel proprio Comune di residenza. (ANSA).