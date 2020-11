Covid: Colletta Alimentare con gift card

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - "Cambia la forma, non la sostanza" della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest'anno, dal 21 novembre all'8 dicembre, si potranno acquistare nei supermercati italiani delle "gift card" da due, cinque e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili.

Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni e diventano i nuovi "contenitori" della spesa. Una spesa che quest'anno non può più essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria. Il passaggio di beni di mano in mano sarebbe troppo rischioso. Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari.

A livello regionale sono 428 i punti vendita dove sarà possibile partecipare alla Colletta Alimentare 2020 nel periodo dal 21 novembre al 8 dicembre. Nello scorso anno durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono state raccolte oltre 261 tonnellate di alimenti che sono stati distribuiti durante l'anno alle quasi 140 strutture caritative territoriali convenzionate. (ANSA).