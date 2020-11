Covid: 7 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - In Alto Adige si registrano altri sette decessi di pazienti covid, il numero complessivo delle vittime della pandemia supera così soglia 400 (405). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.106 tamponi e registrati 544 nuovi casi positivi.

369 persone sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 118 nelle cliniche private e algtre 43 in terapia intensiva.

Resta sopra soglia 9 mila il numero delle persone in isolamento domiciliare (9.164). (ANSA).