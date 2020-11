ANSA-IL-PUNTO/COVID, +22 morti in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - Sono 22 i dcessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore, 15 in Trentino e 7 in Alto Adige. In Provincia di Trento in aumento i ricoveri (+32) per un totale di 418 di cui 32 in terapia intensiva. I nuovi casi positivi sono 181 (di cui 74 rilevati a domicilio) su 1.900 tamponi effettuati. In Alto Adige il numero complessivo delle vittime della pandemia supera così soglia 400 (405). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.106 tamponi e registrati 544 nuovi casi positivi.

I ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Iss) hanno dimostrato la persistenza degli anticorpi che bloccano la proteina "spike" del virus Sars-Cov-2 nelle persone che hanno contratto l'infezione. Il dato è emerso sulla base dei test sierologici effettuati su un campione di circa 7.000 persone provenienti da cinque comuni del Trentino risultati particolarmente esposti alla prima ondata pandemica L'Associazione Residenze per Anziani dell'Alto Adige lancia l'allarme per la carenza di personale a causa della pandemia.

"Gran parte del personale è stato infettato dal virus o è stato sottoposto a misure di quarantena. Chiediamo agli infermieri qualificati, operatori socio-assistenziali e operatori socio-sanitari, che attualmente lavorano presso altri settori, di sostenerci ed aiutarci in questo momento di crisi", sottolinea Oswald Mair, direttore dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige.

Per il prossimo fine settimana il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha annunciato controlli straordinari della polizia locale insieme alle forze dell'ordine per scongiurare nuovi assembramenti. "Abbiamo di fronte due scogli: da una parte c'è il collasso del sistema sanitario, che non può reggere un ulteriore aumento dei contagi. (ANSA).