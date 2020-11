Covid: 8 decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 NOV - Il Trentino registra otto decessi di pazienti Covid nelle ultime 24 ore. Sono invece 268 i nuovi casi su 2.482 tamponi analizzati. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri sale di 17 a 403 e quelli in terapia intensiva di 2 unità a 33. I dati sono stati forniti dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti nella quotidiana conferenza stampa online. "Il Trentino è stato confermato dal Iss zona gialla, ma l'arancione e il rosso sono dietro l'angolo", ha detto Fugatti, rinnovando il suo appello alla responsabilità dei cittadini per evitare un nuovo lockdown. In Provincia di Trento, ha aggiunto, il tracciamento sta ancora funzionando. (ANSA).