Rinnovato il percorso natura del Biotopo Ontaneto Sluderno

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - In Alto Adige sono rimasti solo pochi boschi di palude. Uno dei più grandi si trova nel fondovalle di Sluderno. In collaborazione con la Stazione forestale di Malles, l'Ufficio Natura ha rinnovato questo percorso naturalistico. Delle tavole esplicative illustravano già dagli anni '80 le particolarità delle zone attraversate dal tragitto, lungo 2,7 chilometri. Il percorso natura Biotopo Ontaneto Sluderno è ora corredato da 15 nuovi pannelli con informazioni dettagliate riferite ai vari habitat che racchiude.

"Raggiungere la popolazione con l'informazione è un approccio importante per far conoscere le nostre caratteristiche naturali - spiega l'assessora provinciale al territorio e paesaggio Maria Hochgruber Kuenzer - in tempi difficili come questi, la natura è una fonte di forza per grandi e piccoli e se ora, a causa dell'emergenza epidemiologica, possono lasciarsi ispirare dalle bellezze dell'ontaneto di Sluderno solo i residenti del centro venostano, quando la situazione rientrerà, lo potranno fare tutti gli altoatesini e anche i turisti". (ANSA).